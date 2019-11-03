Makak cinsi maymunların ismini halk belirledi

-maymunlara isim verme oylaması

-Fatma Şahin'in maymunlarla yakından ilgilenmesi

-Fatma Şahin'in açıklamaları

-Celal Özsöyler'in açıklamaları

-Maymunların oyun oynamalarından detaylar



( GAZİANTEP )- Habur Sınır Kapısı’nda yakalanan maymunların ismi ‘Fıstık’ ve ‘Zeytin’ oldu GAZİANTEP



- Geçtiğimiz haftalarda Habur Sınır Kapısı'nda bulunan ve yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edildikten sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilen yavru makak cinsi maymunların ismi belli oldu. Hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında yapılan anket sonucu maymunlara ‘Zeytin’ ve ‘Fıstık’ isimleri verildi.

Habur Sınır Kapısı’nda yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmak üzereyken bir otomobilde yakalanan ve daha sonrasında Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilen makak cinsi maymunların ismi halk oylamasıyla belirlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaşın katıldığı makak cinsi maymunlara isim verme töreninde yapılan oylama ile Biber, Zeytin ve Fıstık isimlerinden Zeytin ve Fıstık isimleri seçildi. Makak cinsi maymunlardan dişi olan Fıstık, erkek olana ise Zeytin ismi verildi.

İsim verme töreninde sempatik tavırlarıyla dikkat çeken makak cinsi maymunlar Fıstık ve Zeytin, kendileri için hazırlanan yiyecekleri yerken Fatma Şahin de maymunlarla yakından ilgilendi. Törende Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin maskotu Maymun Can’ın da doğum günü kutlandı. “Makak cinsi maymunlarımızın ismi Fıstık ve Zeytin” Türkiye’nin en iyi hayvanat bahçesine sahip olduklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Doğurganlık, hijyen ve tür sayısı bakımdan Türkiye’nin en büyük, en iyi hayvanat bahçesi burası. Şuana kadar yıl bitmeden 4 buçuk milyon ziyaretçi ağırladık. Bugün de sınırda yakalanıp bize teslim edilen bu makak cinsi maymunlarımıza isim vermek için toplandık. Bu kapsamda maymunların isimleri için bir anket yaptık. Bu ankette biri dişi biri erkek olan maymunlarımız için 200 isim içerisinde Fıstık, Zeytin ve Biber isimleri ön plana çıktı. Bu kapsamda canlı oylama yaparak dişi maymunumuza Fıstık, erkek olan maymunumuza da Zeytin isimini verdik” dedi.

“Maymunların durumu gayet iyi” Törende açıklamalarda bulunan ve maymunların son durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gümrükten kaçak olarak ülkeye sokulmak üzereyken yakalanan makak cinsi maymunları biz teslim aldık. Maymunlar buraya gelene kadar iyi koşullarda bulunmadıkları içi biraz rahatsız ve bakımsızdı. Biz de burada maymunların kan örneklerini alarak tahlil yaptık, bütün kontrollerini de tamamladık. Maymunlar iki gün de yoğun bakımda kaldı. Sonrasında ise genel durumları düzeldi. Şuanda meyve, sebze ve bisküvi tarzı şeylerle beslenmeye devam ediyorlar. Maymunlarımızın bir dişi bir erkek. Bugün de bunlara isim koyduk” diye konuştu.

Öte yandan makak cinsi maymunlara isim verilmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan maymun Can’ın da doğum günü kutlandı. 4 yaşına giren Maymun Can için Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin pasta keserken Şahin maymun Can’a pasta yedirdi. Maymun Can’ın Fıstık ve Zeytin’le oynamaya çalışması ise renkli görüntüler oluşturdu.



loading...