Mahsur kalan kediyi polisler kurtardı - KAHRAMANMARAŞ
- İş yerinde kalan kediden detay - İş yerinin kapısını açma çalışması - Polis ve kedinin özgürlüğü kavuşma detayıMahsur kalan kediyi polisler kurtardıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bir iş yerinde mahsur kaldığı belirlenen kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.Merkez Onikişubat ilçesinde bir kişi, polis ekiplerine Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda kapalı bir iş yerinde bir kedinin 3 gündür mahsur kaldığı bilgisini verdi.İş yerine gelen polisler, kedinin cam kenarında kurtarılmayı beklediğini gördü.Kedi, polisin uğraşları sonucu kapının açılmasıyla özgürlüğüne kavuştu.