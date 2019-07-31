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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar Niğde ve Ankara’da satılıyor

Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar Niğde ve Ankara’da satılıyor

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARDAN GÖRÜNTÜ

İnternet Sitesi Kurban Kesimi Hayvancılık Hayvan Trol 

-BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLARDAN GÖRÜNTÜ
-CEZAEVİ MÜDÜRÜ İLE RÖP
-DETAYLAR

( NİĞDE - ÖZEL) NİĞDE

- Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlar tarafından yetiştirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıkların Niğde ve Ankara’da satışı başlıyor. Cezaevinde bu yıl 180’e yakın büyükbaş, 600’e yakın küçükbaş kurbanlıklar satılacak. Ankara ve Niğde’de vatandaşlar satış yerine giderek kurbanlığını seçiyor yada kurumun internet sitesine yüklenen büyük ve küçük baş hayvanların fotoğraflarına bakarak kurbanlığını seçiyor. Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirdikleri kurban kesimi organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fidanoğlu, "Niğde Açık Cezaevi İnfaz Kurumu 1962 yılda Tarım Açık Cezaevi İnfaz Kurumu kurulmuştur. Burada 30’a yakın iş kolu bulunuyor. Bu iş kollarının en büyüklerinden biri olan hayvancılık iş kolu bulunmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık olmak üzere. Büyükbaş hayvancılığımızda bin 800 başlık besi ahırımız bulunuyor. Çevre illerden topladığımız kurban olacak hayvanları toplayıp yetiştiriyoruz. Bu yıl 23.75 TL olarak canlı kilo ağırlığı olarak piyasaya açıklanmıştır. Hisse sahipleri gelip hayvanlarını kesip kendilerine teslim ediyoruz" dedi.
Hayvancılık Atölye Şefi Bilal Turaç ise, "Simental, montofon ve melezleri olarak açık büfe beslenmesi yapılarak daha yüksek randıman almaktayız. Hayvanlar bütün veteriner sağlık kontrolleri yapılarak kurban vasıfları alınarak satışa sunuyoruz" diye konuştu.

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