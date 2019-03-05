Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı

-yaralıların ambulansa bindirilişi

-genel detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- 6 yıl önce gerçekleşen Ekrem Süslü cinayetinde tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga etti. kavgada 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. 6 yıl önce Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ekrem Süslü davasında tutuklu olarak yatan Serdar D. Ve Nebi D.’nin akrabaları mahkeme çıkışında kavga ettiler. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralanırken, adliye polisleri havaya ateş ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. (LO-Y)

