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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı

Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı

adliyeden görüntü

Polis Hastane Silahlı Saldırı Cinayet Saldırı 

-yaralıların ambulansa bindirilişi
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- 6 yıl önce gerçekleşen Ekrem Süslü cinayetinde tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga etti. kavgada 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. 6 yıl önce Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ekrem Süslü davasında tutuklu olarak yatan Serdar D. Ve Nebi D.’nin akrabaları mahkeme çıkışında kavga ettiler. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralanırken, adliye polisleri havaya ateş ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. (LO-Y)
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