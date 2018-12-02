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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Mahallenin kullanım alanının otel tarafından işgal edildiği iddiası - ANTALYA

Mahallenin kullanım alanının otel tarafından işgal edildiği iddiası - ANTALYA

- 100 kişilik grubun Kızılağaç Mahallesi'ndeki otelin önünde toplanması - Otelin kullandığı alandaki kalabalıktan detaylar - Otel görevlileri ve vatandaşların konuşmaları - Karacalar Muhtarı Tayyyar Yılmaz'ın açıklaması - Kalabalığın otele ait tesislere zarar vermesinden detaylarMahallenin kullanım alanının otel tarafından işgal edildiği iddiası - Manavgat ilçesindeki bir otele ait futbol sahası ve tenis kortlarına, otelin mahallenin kullanımına ait alanı işgal ettiğini öne süren kişiler tarafından zarar verildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki bir otele ait futbol sahası ve tenis kortlarına, otelin mahallenin kullanımına ait alanı işgal ettiğini öne süren kişiler tarafından zarar verildi.
Karacalar, Kızılağaç, Sülek, Cevizler, Hacı İsalı Mahalle sakinlerinden 100 kişilik grup, Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir otelin, mahallelinin günübirlik alanını işgal ettiği iddiasıyla otelin tenis kortu ve futbol sahasındaki filelerin bulundu alanda bir araya geldi.Karacalar Mahalle Muhtarı Tayyar Yılmaz, grup adına yaptığı açıklamada, otelin, halkın kullanımına ait olması gereken ve imar planında "günübirlik alan" olarak belirtilen bölgenin kullanımını 30 yıldır engellediğini iddia etti.Konunun Kamu Denetçiliği Kurumuna taşınmasıyla ilgili alanların kamu yararına kullanılması gerektiği yönünde karar verildiğini söyleyen Yılmaz, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından da söz konusu alanın günübirlik alan olarak kullanılması konusunda karar çıkmıştır." dedi.
Alınan kararlara rağmen otelin alanı işgal ettiğini ve 100 dönümlük alan üzerinde tenis kortları yapıldığını öne süren Yılmaz, otelin söz konusu alanı boşaltması ve belediyenin buraları vatandaşların kullanımına uygun hale getirmesini istediklerini ifade etti.
Basın açıklamasının ardından futbol sahasıyla tenis kortlarına giren grup, kale direklerini, fileleri ve kenarlardaki tel çitleri söktü. Grup, güvenlik kulübesine de zarar verdi.Otelin Genel Koordinatörü Hakan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu 248 bin 684 metrekarelik alanın 24 Haziran 1987'de otele tahsis edildiğini ve o günden bu yana da kesin tahsisli olarak kullanıldığını söyledi.

Yaklaşık 100 bin liralık zararlarının olduğunu savunan Öztürk, alana zarar verenler hakkında da jandarmaya şikayette bulunduklarını belirtti.

Jandarma Futbol Sahası Kamu Yararı Alabalık İmar Planı 

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