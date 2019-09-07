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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahallenin baktığı sokak köpeğini tüfekle ensesinden vurdular

Mahallenin baktığı sokak köpeğini tüfekle ensesinden vurdular

Yaralı köpeğin DÜHAK Başkanı ve üyeleri tarafından veteriner kliniğine taşınması ve tedavi edilmesi

( DÜZCE )-Tüfekle vurulan sokak köpeğinin ensesinde çok sayıda saçma çıktı-Tüfekle vurulan sokak köpeği yürekleri parçaladı DÜZCE

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- Düzce’nin Çilimli ilçesi’nde mahalleli tarafından bakılan sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ensesinden vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde sığındığı bahçeden vatandaşlarca veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Olay 5 Eylül 2019 tarihinde Düzce’nin Çilimli ilçesi Dikmeli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dikmeli Köyü sakinleri tarafından bakılan ve "Kral" ismi verilen sokak köpeği yaralı halde bir evin bahçesine saklanmış halde bulundu. Evin çocuğunun haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Hayvanları ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği (DÜHAK) Başkanı Enes Tutkun ve dernek üyeleri geldi. Ensesinde kanlar olduğu tespit edilen yaralı köpek, dernek üyelerince veterinere taşındı. Burada tedavi altına alınan sokak köpeğinin çekilen röntgeninde ensesinde çok sayıda saçma mermisi olduğu ortaya çıktı. Sokak hayvanlarına yapılan saldırıların son bulması gerektiğini söyleyen DÜHAK Yönetim Kurulu Başkanı Enes Tutkun, “Bu karşılaştığımız ilk silahlı saldırı vakası değil ama artık son olsun istiyoruz. Kendini savunamayan dilsiz canlılara bu eziyeti yapan vahşinin bir adım sonrası insanlara saldırmaktır. Yaralanan dostumuz için gerekli her şey yapılıyor ama Çilimli’de yaşayan diğer hayvanlar ve insanlar hala tehlikedeler. Gerekli önlemlerin alınması ve bu çirkin eylemi gerçekleştiren kişinin cezalandırılması hayati önem taşımaktadır” dedi.
Veteriner kliniğine yatırılan ve operasyon geçiren köpeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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