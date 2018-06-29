

- Fatih'te 2 kişi arasında çıkan "Mahallemde uyuşturucu satamazsın" tartışması kanlı bitti. Seyithan A. isimli şahıs mahallesinde uyuşturucu sattığını iddia ettiği Kadir O.'yu öldürdü. Polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 28 Nisan günü Balat Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Seyithan O. mahallesinde uyuşturucu sattığını düşündüğü Kadir O. (23) ile tartışmaya başladı.

İkili arasında başlayan "Mahallemde uyuşturucu satamazsın" tartışması kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Seyithan O. belindeki tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı.

Kadir O. kanlar içinde yere yığılırken Seyithan O. olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Kadir O.'nun cansız bedeni Adli Tıp kurumu'na kaldırıldı. Kadir O.'nun uyuşturucudan suç kaydı olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Seyithan O. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 25 Haziran günü Esenyurt'ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

