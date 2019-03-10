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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Mahalle savaş alanına dönmüştü... Trabzon’daki patlama güvenlik kamerasında

Mahalle savaş alanına dönmüştü... Trabzon’daki patlama güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerası görüntüleri

( TRABZON ) TRABZON

Polis Kalorifer Kazanı Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- Trabzon’un Yomra ilçesinde bir apartmanın kalorifer kazanı patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Trabzon’un Yomra ilçesinin Sancak mahallesindeki Irmak Sitesi’nde dün 22.30 sıralarında kalorifer kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Binanın bodrum katındaki kazanın patlaması üzerine ortalık savaş alanına döndü. Büyük bir korku ile evlerinden dışarı çıkan apartman sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler patlayan kazandan numuneler aldı. Patlamanın etkisiyle park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, patlamada yaralanan olmadı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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