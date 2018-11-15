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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mahalle sakinlerinin beklediği 'Şirin Pazar'da sona gelindi - ORDU

Mahalle sakinlerinin beklediği 'Şirin Pazar'da sona gelindi - ORDU

Mahalle sakinlerinin beklediği "Şirin Pazar"da sona gelindi - ORDU - Pazarın inşaatından detaylar - Şirinevler Mahalle Muhtarı Yaşar Temel'in açıklaması ORDU (AA) - Altınordu Belediyesi tarafından vatandaşların daha modern ve daha sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilmeleri için başlatılan "Şirin Pazar" inşaatında sona gelindi.Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şirinevler Mahalle Muhtarı Yaşar Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı devam eden pazar inşaatının kısa süre tamamlanacağını söyledi.

Kapalı pazar alanını mahalle sakinlerinin 15 yıldır özlemle beklediğini aktaran Temel, "7 bin 100 metrekare kapalı alanı olacak olan Şirin Pazar, gerçekten çok özel bir mekan haline gelecek. İçerisinde tekstil ürünlerinden organik ürünlere, balık pazarından sosyal mekanlara kadar hepsinin yer alacağı geniş bir konsepti mahallemize kazandırıyoruz." dedi.
Kapalı pazarın açılmasının ardından üç mahalle sakinin buradan rahatlıkla faydalanabileceğinin altını çizen Temel, pazarın ilerleyen süre içerisinde Ordu luların tamamı tarafından kullanılabilecek bir yer haline geleceğini kaydetti.
Pazarda aranabilecek her şeyin burada tüketicilerin hizmetine sunulacağını vurgulayan Temel, Şirin Pazar'ın 24 saat boyunca açık kalacağını aktardı.Projenin mahallelerine kazandırılmasında emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ettiğinin altını çizen Temel, pazarın mahalleye de bir değer katacağını kaydetti.
Daha önce Şirinevler Mahallesi'ne "kenar mahalle" yakıştırmasının yapıldığını ifade eden Temel, "Artık mahallemiz bu gibi projelerle benzer yakıştırmalardan ziyade adını daha güzel şekilde duyuracaktır. Bu pazar mahallemize çok büyük bir canlılık kazandıracaktır. Sabırsızlıkla buranın açılışını bekliyoruz. Şirin Pazar’ın öncelikle mahalle halkımıza, Altınordu'muza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Alışveriş Balık Pazarı Organik Ürün Kapalı Alan Konsept 

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