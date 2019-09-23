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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mahalle sakinlerinden 'mermer ocağı' tepkisi - KARAMAN

Mahalle sakinlerinden 'mermer ocağı' tepkisi - KARAMAN

Mahalle sakinlerinden "mermer ocağı" tepkisi - KARAMAN - Eylemden görüntüler - Mahalle Muhtarı Ali Küçük'ün konuşmasıMahalle sakinlerinden "mermer ocağı" tepkisiKARAMAN (AA) - Karaman 'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Karalgazi Mahallesi'nde bir grup vatandaş, bölgeye yapılması planlanan mermer ocağını protesto etti.Mahalle meydanında bir araya gelen vatandaşlar ellerinde "Mermer tozu istemiyoruz, Köyümüzde mermer ocağı istemiyoruz" ve "Meramızda mermer ocağı istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak, sloganlar attı.Mahalle Muhtarı Ali Küçük, burada yaptığı açıklamada, bölgede mermer ocağı istemediklerini söyledi.

Bölge topraklarının birinci sınıf tarım arazisine sahip olduğunu ve tarımsal faaliyetlerle kent ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:"Bölgemiz toprakları, 'Türkiye'nin Çukurovası' diye adlandırılmaktadır. Gıdanın insan hayatındaki önemini bilenlerin, bu toprakların korunması için elinden gelen her şeyi yapacağı kuşkusuzdur. Tarımsal faaliyetlerimizdeki amaç gelir elde etmek ise de asıl amacımız Türk halkını ve dünya halkını beslemektedir. Yapılması planlanan mermer ocakları, yörede tarımsal faaliyeti ve insan hayatını olumsuz etkileyecektir. Bunun örnekleri ülkemizin diğer şehirlerinde yapılan mermer işletmeleri ve bilim insanlarının tespitleri ile ortaya konmuştur." diye konuştu.

Protesto Ocaklar Mermer Ocağı Tarım Arazisi Birinci Sınıf 

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