( MARDİN ) - Mahalle Konağı, Mardinli kadınların umudu oldu- Kadınların ürettikleri bez bebek ve yöresel ürünler yurtdışına satılmaya başlandı MARDİN



- Mardin’in Artuklu ilçesinde kurulan Mahalle Konağı, ev kadınlarının umudu oldu. Kadınların meslek edindirme kurslarında ürettikleri bez bebek ve yöresel ürünler yurtdışına satılmaya başlandı. Artuklu İlçe Belediyesince, İstasyon Mahallesi’nde kurulan Mahalle Konağı, iş arayan ev kadınlarının umudu oldu. Kadınların, kendilerine verilen bez bebek, sabun, organik yağ, süs eşyası kurslarında ürettikleri ürünler yurtdışına satılmaya başladı.

Amerika’da yaşayan ve turist olarak geldikleri Mardin’de kadınların ürünlerini gören Semra Sepet ve Berna Rodman, bunları Washington’daki mağazalarında satışa sundu. Artuklu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Fatma Işıkara Öztürk, kadınların sürekli kendilerinden para kazanmaları için iş talebinde bulunduklarını belirterek, “Biz de onlara yardımcı olmak için kurslar açtık. Talep gören ürünleri üretmeye başladılar. Bu ürünler talep gördükçe daha çok üretim azmine girdiler. Bu da bizi daha çok heyecanlandırdı. Organik sabun, bıttım, menengiç, çörek otu sabunu gibi sabunlar, bez bebekler üretiyor. Gönderdiğiniz tüm resimlerdeki bebekleri çıkarıyorlar. Bu bebekleri görmek için burayı Washington’da yaşayan Semra Sepet ziyaret etti. Sipariş vermek istediler ve şimdi Amerika’ya ürün gönderiyoruz” dedi.

“Çocuklarımın eksiklerini alabiliyorum” Melahat Şimdi isimli kursiyer, kızı ile birlikte her gün kurslara geldiğini belirterek, “Burada 4’üncü ayıma girdim. Çocukla çok zor oluyor. Satışa sunulunca asgari ücrete yakın oluyor ama Amerika’ya ürün sattığımız için internetten satışa gerek kalmıyor. Hiç hayal etmedim. Bu sayede çocuklarımın eksiği olunca alabiliyorum. Eşime katkı sunuyorum. Bez bebekler ve Mardin’e özgü bitkiden nazarlıklar yapıyorum. Bunlar satılınca mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Daha önce sabahtan akşama kadar ev işi yaptığını anlatan kursiyer Selma Taş, “Buraya geldiğimizden beri bir şeyler öğreniyoruz. Her şeyi öğrendik. Çocuklarımızı da buraya getirdik. Şimdi Amerika için ürün üretiyoruz. Ürünlerimiz organiktir. Amerika da çocuklarda organik ürünlerle oynamış oluyor” ifadelerinde bulundu. (BS-MP-Y)