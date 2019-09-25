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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mağazadaki 'yankesicilik' güvenlik kamerasında - SAMSUN

Mağazadaki 'yankesicilik' güvenlik kamerasında - SAMSUN

Mağazadaki "yankesicilik" güvenlik kamerasında - SAMSUN - Merdivenden inen şüphelinin kadını takip etmesi - Şüphelinin merdivenden çıkarken kadının çantasından cüzdanı alması - Şüphelinin kadını takip etmesi - Şüphelinin cüzdanı tekrar çantaya bırakmasıMağazadaki "yankesicilik" güvenlik kamerasında - Samsun 'da bir mağazada alışveriş yapan kadının cüzdanının çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde mağazada alışveriş yapan kadının cüzdanının "yankesicilik" yöntemiyle çalınma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.Kale Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir mağazada 14 Ağustos'ta alışveriş yapan S.A, ödeme yapmak için kasaya gittiğinde sırt çantasının açık olduğunu fark etti.Çantasının içindeki cüzdanda 165 liranın olmadığını gören S.A, durumu polise bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, bir kadın şüphelinin S.A'yı takibe alıp merdivenlerden çıktığı sırada sırt çantasından cüzdanı aldığını belirledi.Cüzdandaki paraları aldığı tespit edilen şüpheli, alışveriş yapıyormuş gibi davranarak cüzdanı tekrar çantanın içine bıraktı.Bir süre mağazada dolaşan şüphelinin daha sonra iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Alışveriş Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Cüzdan 

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