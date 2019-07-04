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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mağazadaki hırsızlık güvenlik kamerasında - SAKARYA

Mağazadaki hırsızlık güvenlik kamerasında - SAKARYA

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde GSM operatörü mağazasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 2'si yakalandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da mağazadaki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki GSM operatörü mağazasından cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Sakarya 'ya İstanbul'dan geldiklerini tespit etti.Kente gelerek keşif yapan zanlıların, İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin plakasını, benzer bir otomobilin plakasını çalarak değiştirdiğini belirleyen ekipler, hırsızlıktan suç kaydı bulunan 7 şüphelinin kimliklerini belirledi.Şüphelilerden B.Y. (27) ve E.E'yi (22) düzenledikleri operasyonla yakalayan ekiplerin, diğer 5 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, araçla GSM mağazasının önüne gelen şüphelilerin taşlarla camları kırarak içeriye girdikleri ve değeri yaklaşık 30 bin lira olan 7 telefon ve bir dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtıkları görülüyor.

Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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