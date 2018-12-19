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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Madencinin cesedi 53 yıl sonra çıkarıldı

Madencinin cesedi 53 yıl sonra çıkarıldı

Cenazenin torbalarla çıkartılıp araca konuluşu

Grizu Patlaması Şehit Hastane Jandarma Kömür Ocağı 

-Sendika başkanının açıklaması
-detaylar

( AMASYA )- Yerin yaklaşık 500 metre altında tesadüfen bulundu AMASYA

- Amasya'da kömür ocağında tesadüfen bulunan ve yanında baretiyle kazması da olan madencinin cesedi 53 yıl sonra çıkartıldı. Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde yerin yaklaşık 500 metre altında üretim yapan madencilerin tesadüfen cesetle karşılaşması üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri geldi. Madencilerle birlikte madene inen ekipler şehit madenciden geriden kalan kemiklerini toplayıp torbalara koydu. Cenaze inceleme yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Cesedin 19 Mart 1965’deki grizu patlamasında ölen 69 madenciden çıkartılamayan 7’sinden birine ait olduğunu düşündüklerini belirten Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şubesi Başkanı Cemil Güven, “Bareti, kazması, küreği yanındaydı. Başı, gövdesi kemikleri torbalanarak yukarı çıkarıldı” dedi.
Olayın duyulması üzerine madene gelen emekli madenci Bekir Arslan, babası Yusuf Arslan'ın da göçük altında kalan madenciler arasında olduğunu belirterek bulunan cesedin babasına ait olabileceği ihtimali olduğunu söyledi.

"Babamın mezarında çalışıyorum" Babasını kaybettiğinde 2,5 yaşında olduğunu belirten Arslan, “Sürekli içimizde bir acı var ve bu hiç eksilmedi. Her zaman buraya gelirdik. ‘Ben hep babamın mezarında çalışıyorum’ derdim. Cesedi çıkmadığı için. Burayı hem iş yerim hem babamın mezarı olarak görüyordum” diye konuştu.

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