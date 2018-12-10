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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Macron, Sarı Yelekliler ile aynı masada

- Macron, Sarı Yelekliler ile aynı masada

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( PARİS ) PARİS

Armani Hafta Sonu Protesto Toplantı Hükümet 


- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda Sarı Yelekliler'in temsilcileriyle bir araya geldi. Fransa’yı etkisi altına alan Sarı Yelekliler protestosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geri adım atmasına rağmen hafta sonu devam etmişti. Macron, bugün işçi sendikaları ile bir araya geldi. Elysee Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Emek Konfederasyonu Genel Sekreteri Philippe Martinez, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, Sendikalar Birliği Federasyonu Başkanı Bernadette Groison’un yanı sıra Başbakan Edouard Philippe, Tarım Bakanı Didier Guillaume, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Bütçe Bakanı Gerald Darmanin, Çevre Bakanı Francois De Rugy, Hükümet Sözcüsü Benjamin Grıveaux, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Belediye Başkanları Birliği Francois Baroin, Senato Başkanı Gerard Larcher katıldı.
Macron hükümeti Sarı Yelekliler ile uzlaşı arayışında olurken, eylemler toplantıdan çıkacak sonuca göre şekillenecek.
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