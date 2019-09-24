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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Macron'dan ABD ve İran'a 'görüşme zamanı geldi' mesajı - NEW YORK

Macron'dan ABD ve İran'a 'görüşme zamanı geldi' mesajı - NEW YORK

Macron'dan ABD ve İran'a "görüşme zamanı geldi" mesajı - NEW YORK - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi"PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında yanlış değerlendirme veya orantısız karşılık nedeniyle çatışma riski olduğunu belirterek, "ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi." dedi.
Macron, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.
İklim değişikliğiyle yeterince mücadele edilmediğini belirten Macron, Orta Doğu bölgesindeki tansiyonun son aylarda yükseldiğini ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının güvenlik durumunu değiştirdiğini ifade etti.
Macron, "Bugün bölgede yanlış değerlendirme veya orantısız karşılık nedeniyle çatışma çıkma riski var. Barış, giderek kötüleşen güvenlik durumunun tehditi altında ve bunun tüm bölge için daha ağır sonuçları olacak. ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi." diye konuştu.
Macron, bu görüşmelerin bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamayı, Yemen'deki krizi sonlandırmayı ve ekonomik yaptırımları kaldırmayı amaçlaması gerektiğini vurguladı.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye ile ilgili açıklamarından memnun olduğunu anlatan Macron, İdlib'deki durumu endişeyle izlediğini belirtti.
Macron, Suriye'de kalıcı siyasi bir çözümün bulunması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.Libya konusunda uluslararası bir konferansa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, uluslararası sorunların milliyetçilikle çözüleceğine inanmadığını kaydetti.
Macron, 10 Ekim'de Fransa'nın Lyon kentinde AIDS ile mücadele konusunda bir toplantının düzenleneceğini duyurdu.Emmanuel Macron, iklim değişikliği ile mücadele etmek için ülkelerin siyasi öncelikleri nedeniyle iklim sorununa kayıtsız kalmaması gerektiğini bildirdi.

Milliyetçilik İklim Değişikliği Ekonomik Yaptırım Çatışma Uluslararası 

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