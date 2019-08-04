- Macaristan Nüfusunu Arttırmak İçin Kesenin Ağzını Açtı

-Anita ve Tibor ile röportaj

-Budapeşte detayları



( BUDAPEŞTE ) - Macaristan nüfusunu arttırmak için kesenin ağzını açtı BUDAPEŞTE



- Avrupa Birliği’nin nüfus olarak orta büyüklükteki ülkeleri arasında yerini alan Macaristan, azalan nüfusunu arttırabilmek için kesenin ağzını açtı. Mültecileri ülkesinde istemeyen ve bu konuda başta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden yoğun eleştiri alan Macaristan, azalan nüfusunu attırmanın çözümü olarak 3 çocuk yapan Macar ailelere 10 milyon forint (yaklaşık 31 bin euro) destek verme kararı aldı. Macar hükümeti, evli çiftlere üç çocuğu varsa geri ödemeleri gerekmeyen yaklaşık 31 bin euro (191 bin TL) geri ödemesiz kredi veriyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, genç nüfusun Macaristan’ı terk ederek daha fazla para kazanılan Batı Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, İrlanda) göçenlerin yüzünden ülke nüfusunun 10 milyonun altına düşmesine daha fazla tahammül edemeyince yeni kararlar almak zorunda kaldı. Macaristan’da doğum oranlarının ölüm oranlarının yıllık bazda 40 bin kişi geride kalması ve genç nüfusun Batı Avrupa ülkelerine göçmesini önlemenin yanı sıra, evli çiftlerin en az 3 çocuk sahibi olmasının teşvik etmeye giden Orban hükümeti, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle oldukça ümitli. Çıkarılan kanun planlarının arasında, ev satın alımlarını desteklemeye yönelik kredi programı, geniş ailelere yönelik araçlara sübvansiyonlar ve en az dört çocuğu olan kadınlar için ömür boyu kişisel vergi indirimi de yer alıyor. Aileler memnun Kredi ödemesini alabilmenin şartları ve kriterleri de bulunuyor. Bu şartlar ve kriterlere göre, çiftlerin resmi nikahlı olması, evli çiftten birisinin ilk evliliğinin olması, kadın eşin yaşının 18-40 olması şartlardan bazıları. Öte yandan, evli çiftlerin Macaristan’da ikamet etmesi de aranmakta. 4 sene önce Budapeşte’de dünya evine giren ve çocuk sahibi olmak için harekete geçen Anita-Tibor çifti konuyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 6 aylık hamile olduğunu söyleyen Anita, doğacak bebeğinin erkek olduğunu ve isminin Martin olacağını, Başbakan Orban’ın yeni çıkardığı destek kanunuyla birlikte Macaristan’da hem evliliklerin, hem de çocuk sayısının istenen seviyeye yükseleceğini söyledi.



Anita, evlenen çiftlerin en önemli sorununun ev olduğunu, çıkarılan kanunla birlikte çiftlerin ev sahibi olmasının kolaylaşacağını ancak bu kanunla birlikte Budapeşte’de ev fiyatlarının iki katına çıktığını, bu nedenle binlerce yeni apartmanın inşaatına başlandığını, ancak kendilerinin 3 çocuk yerine 2 çocuk yapmayı istediklerini kaydetti.

Anita’nın eşi Tibor ise ülke nüfusunun neredeyse tüm Avrupa’da olduğu gibi Macaristan’da da her geçen gün azaldığını, hükümetin çıkardığı kanunun teşvik edici olduğunu, Batı Avrupa ülkelerine göçmek isteyen gençlerin bu kanunla biraz olsun gidişlerinin frenleneceğini söyledi.



Tibor, evliliklerin de önemli bir şekilde artacağını, dolayısıyla çocuk yapma isteğinin de şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde yukarılara taşınacağını tahmin ettiğini açıkladı.



