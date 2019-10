Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

- Ziyaretten detay

- Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Erzurum’a ilk defa gelen Matis, Okay Memiş’e, Macaristan’da uygulanan politikalardan bahsetti. Nüfusu günden güne düşen Macaristan’da politikaların sürekli değiştiğini dile getiren Matis, “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız” dedi.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Erzurum’a uzun zamandır gelmek istiyordum, hayatımın neredeyse dörtte birini Türkiye’de geçirmiş olmama rağmen buraya ilk defa geliyorum. Macarlar olarak, Türk- Macar tarihine saygı duyuyoruz. 1919 Erzurum Kongresi’nin yüzüncü yıl dönümünde burada olmak benim için çok mutluluk verici oldu. Erzurum ili ve Macaristan arasındaki ilişkileri canlandırmak istiyoruz. Macaristan’da ki doğuya açılım politikası, doğu ile ilişkilerin pekiştirilmesi politikasına dönüştü. Matis, “Geçen yıl Macaristan’ın, Türk Konseyi gözlemci üyesi olduğunu ifade 15 Ekim’de, Bakü’de yapılacak zirveye Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da, konsey üyeleriyle birlikte katılacağı bilgisini verdi. “Kahraman Düşman Rahat Uyusun” Matis, “Biz ortak tarihimize çok değer veriyoruz. Budin kalesine çıktığınızda Abdurrahman Abdi Paşa mezarı var. Benim büyüklerim o zamanlar müttefik olmamasına rağmen, Abdi Paşa’nın kahramanca savaşmasına karşın büyük bir saygı göstererek, Kahraman Düşman Rahat Uyusun yazısı ile anıt haline getirmişler” dedi.

“Eğitim’e önem veriyoruz” Macar devleti yaklaşık 5 senedir Türk öğrencilerine ücretiz eğitim, tam sigorta, cep harçlığı gibi burslar sağlıyor. Her yıl 150 Türk öğrenciye yaptıkları burs yardımı ile Türk öğrencilerine yardımda bulunan Macar devletinin Türkiye’de Eğitim Bakanlığıyla görüşmeler içerisinde olduklarını niteledi. “Aile Politikalarımızda inanılmaz değişimler yaşıyoruz. Bunu sebebi nüfusun gün geçtikçe azalması” açıklamasında bulunan Büyükelçi Matis, 4 çocuk politikalarından bahsetti. Bir ailenin 4 çocuğu olduğu taktirde, aileden gelir vergisi alınılmadığına değindi. 2 yüz bin devlet desteği ve kredi desteğinin sağlanıldığını açıklayan Matis, 50 bin TL‘lik araç satın alma desteğini nüfusun azalmaması için sağladıklarını söyledi.



Hükümet nüfusun azalmasını durdurmaya çalışıyor. Nüfusun 2.1’e gelmesi gerekiyor yoksa Macarlar gün geçtikçe yok olacak” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’da bulunan tarihi eserleri, ilin kültürünü, yöresini ve üniversitesini Macaristan Büyükelçisine anlatırken Türklerin özelliklerini ve Türkiye’nin coğrafi koşullarından bahsetti. (AG-AT)