Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kıss: “Hain darbe girişimi kabul edilemez, bu bir terör eylemidir”

- Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kıss, 15 Temmuz’da demokratik bir yollarla seçilmiş olan Türk hükümetine karşı yapılan darbe girişimini kabul etmediklerini belirterek, hain darbe girişimini terör eylemi olarak niteledi. Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kıss, bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a geldi. Çorum programı kapsamında belediyeyi ziyaret eden Büyükelçi Kıss, Belediye Başkanı Zeki Gül ile görüştü. Kıss, FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı duran ve ilk kınayan ülkelerden birisinin Macaristan olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin yaklaşık 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kıss, bunun da takdire şayan olduğunu dile getirdi, Macarlar ve Türklerin ortak geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Kıss, “İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler çok güzel. Macar ve Türk hükümetleri arasında stratejik işbirliği ve konsey toplantıları yapılmakta. Bunun dışında Macaristan stratejik ortağı olan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecini de en sesli şekilde destekleyen ülkedir. Türkiye’nin Avrupa ve Macaristan’ın güvenliği için yaptığı çalışmaları da takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Her iki ülkenin bir çok ortak yönünün bulunduğunu ve bunu daha ileri taşımak istediklerini açıklayan Kıss, “Macaristan’da özellikle Çorum’un profiline uygun olan Galuça şehri ile kardeş şehri yazısını size sunmak istiyorum. Galuça’nın 5 kardeş şehri var. Tuna nehri kenarında bulunan Galuça dinamik şekilde gelişiyor. Tarım alanları var. Tarihi bir şehir. Kardeş şehir girişimini Macar hükümeti de desteklemektedir” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül de, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerinde yaşadığı sıkıntıların herkesin malumu olduğunu belirterek, “Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye her alanda büyük bir ilerleme kaydetti.

Avrupa Birliği bizim için olmazsa olmaz şartlardan değil. Ancak biz AB’de olan demokratik normlar, demokratik üstünlükler varsa onları alırız. Aynı zamanda uluslararası ticarette faydalanmak için Avrupa Birliği’ne 50-60 yıllık süreçte girmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye’de insanların kardeşliğini esas alan bir sistem ve düzenimiz var. Macaristan’ı istisna tutuyorum bazı Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği’ni bir Hıristiyan ittifakı şeklinde algılanması da bizi rahatsız ediyor. Bazı bakanlarımızın büyükelçiliğimize alınmadığı ülkelerde birçok terörist unsur Avrupa Birliği ülkelerinde çok rahat şekilde hareket etmesi de bizi üzmektedir” dedi.

Büyükelçi Kıss’ın 15 Temmuz ihanetiyle ilgili Türkiye yanlısı tavrından dolayı da duyduğu memnuniyeti de ifade eden Başkan Gül, bazı AB ülkelerinde ülkesine ihanet eden birçok kişiye başarılı bir insan veya başarılı bir iş yapmış madalyalar verildiğine dikkat çekti. Türkiye’de kayıt dışı olanlarla birlikte 5 milyon mülteci olduğunu kaydeden Başkan Gül, Türk hükümetinin mültecilere her konuda yardımcı olarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını belirtti.

Bunun AB ülkeleri için büyük bir kazanç olduğunun altını çizen Gül, Avrupa Birliği’nden mülteciler için yapılacak yardımlarla ilgili verilen sözlerin de yüzde 10’nunun ancak yerine getirildiğini iletti. Çorum hakkında da bilgiler veren Gül, kentin kendi ölçeğindeki illere göre sanayileşme konusunda çok iyi durumda olduğunu kaydederek, “Dünyanın 125 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Anahtar teslimi un fabrikaları yapıyoruz. Fabrika yapan makine sanayimiz var. Biz dünyanın değişik ülkelerinde sayısı çok olmamakla birlikte kardeş ülkelerimiz var. Macaristanla ortak bir AB projesi çalışmamız var. Bu teklifini meclisimize sunacağız. Mecliste karar alındıktan sonra süreç devam eder” dedi.

Fahri konsolos Osman Şahbaz ve Ateşe Bence Grezza’nın da hazır bulunduğu ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.