Maaşını alamayınca 49 metrelik vince çıkıp intihara kalkıştı

-İtfaiye Müdürü ve Nöbetçi Emniyet Amirinin megafonlu ikna çalışmaları

-Sağanak yağış görüntü

-Kulevinçteki işçi ve genel detaylar

-Aşağı iniş görüntüleri

-Kulevinç inişi, intihar girişiminde bulunan işçinin arkadaşlarıyla tartışması ve polisin ikna çabaları

-intihar girişiminde bulunan işçinin, alandakilere arkadaşlarından borç para aldığını anlatması

-Polisin işçiyi götürmesi ve genel görüntüler



( ISPARTA ) - Maaşını alamadığı için kulevince çıkan işçi, itfaiye müdürü ve emniyet amiri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi ISPARTA



- Isparta’da öğrenci yurdu inşaatında çalışan bir işçi, maaşını alamadığı gerekçesiyle 49 metrelik vince çıkarak intihar girişiminde bulundu. İşçi, emniyet amiri ve itfaiye müdürünün ikna çalışmalarının ardından aşağı indirildi. Olay, saat 17.00 sıralarında SDÜ Doğu Kampüsü’nde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, Mayıs ayından bu yana inşaatta çalışan 38 yaşındaki A.K., iki buçuk aydan bu yana maaşının ödenmediği gerekçesiyle 49 metre yükseklikteki kulevince çıkarak intihara kalkıştı. Maaşının yatırılmaması halinde aşağı atlayacağını söyleyen işçiyi ikna etmek için arkasından giden bir arkadaşı da vincin üzerinde uzun süre çaba harcadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda merdivenli itfaiye aracı, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, işçinin aşağı atlaması halinde zarar görmemesi için kulevincin altı kısmında önlem alarak 24 metrekare genişliğinde havalı atlama çadırı açtı. Emniyet amiri ve itfaiye müdürü ikna için seferber oldu İşçi ile irtibata geçilemediği için itfaiye aracı megafonunu kullanan Emniyet Amiri Nebi Güngör, aşağı inmesi halinde maaşını alabilmesi adına gerekli hukuki girişimlerde yardımda bulunulacağını taahhüt etti. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar da megafondan işçiye seslenerek, ikna etmek adına firma yetkilileri ile görüşme sağlandığını ve maaşının yatacağını ifade etti.

İkna edildikten sonra bastıran sağanak yağış korkuttu İkna edilen işçinin aşağı inmek için hazırlandığı sırada aniden sağanak yağmur yağışı, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İşçinin aşağı inmek için geri dönüşe geçtiği sırada, ayağındaki terlik kayarak yere düştü. Çevredeki işçiler ve yetkililer, aşağı inmekte olan işçiye bu kez dikkatli olması gerektiği telkininde bulundu. “Bugün bu arkadaşlardan 2.50 lira borç istedim” Maaşını alamadığı gerekçesiyle intihara kalkışan işçi kulevinçten aşağı indikten sonra bu kez kendisine söylemlerde bulunan arkadaşlarıyla tartıştı. Derdinin, yalnızca hak ettiği maaşını alamamak olduğunu anlatan işçi, bugün bazı arkadaşlarından 2.50 lira borç istediğini ifade etti.

Kendisinin şantiyeye çağırdığı arkadaşlarının 30 kişiye iş bularak oraya getirdiğini söyleyen işçi, taşeron firmanın tutumuna isyan etti. işçinin gerginliğini yatıştırmak için polis uzun süre çaba harcadı. Sağanak yağış nedeniyle sırılsıklam olan işçi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından verilen yağmurluğu giydi. Sağlık ekiplerinin müdahalesini de reddeden işçi daha sonra ekip aracına bindirilerek gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

