Lüks otomobilin metrelerce uçtuğu kaza kamerada

-Güvenlik kamerası görüntüsü



( İSTANBUL )- Metrelerce havaya uçan lüks otomobil yayaların arasına daldı- Kartal Sahil yolundaki feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı İSTANBUL



- İSTANBUL



Kartal sahil yolunda aşırı süratli sürücünün kullandığı lüks otomobil, önce dörtyol ağzından geçmeye çalışan otomobile ardından refüje çarparak metrelerce havaya uçtu. Yayaların arasına dalan lüks otomobil ardından bir aracın üzerine düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği üç kişinin de yaralandığı feci kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza dün Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye Turgut Özal Bulvarında trafik ışıklarının yanmadığını gören 34 VF 7045 plakalı lüks otomobilin sürücüsü kontrollü bir şekilde karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada hızla Maltepe istikametine giden 34 MTN 75 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, 34 VF 7045 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Hafif çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden süratli sürücü hızını alamayarak refüje çarparak metrelerce havaya uçtu. Yoldan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya da çarpan otomobil karşı şeritten gelen bir aracın üzerine düştü.Kazada yayalardan Cemal Hızarcı hayatını kaybederken,üç kişi de yaralandı. Kazayı görenler ise gözlerine inanamadı. Otomobilin metrelerce havaya uçması kamerada Bir yayanın hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 34 VF 7045 plakalı lüks otomobilin ışıkların yanmadığı dörtyol ağzından kontrollü şekilde karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada ana yoldan hızla gelen otomobilin önce bu araca çarptığı daha sonra refüje çarparak metrelerce havaya uçtuğu görülüyor. (YM-EY

