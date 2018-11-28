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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lüks otomobilin çarptığı aydınlatma direği yola devrildi

Lüks otomobilin çarptığı aydınlatma direği yola devrildi

Kazadan görüntü

Hava Muhalefeti Muhalefet Direksiyon Lüks Otomobil Aydınlatma Direği 

-Araçtan görüntü
-Direkten görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı İSTANBUL

- İstanbul Bakırköy havalimanı istikametinde seyir halindeki bir lüks araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün yara almadığı kazada, direğin yola devrilmesi kazaya davetiye çıkardı. Kaza, Bakırköy Ataköy Sahil yolu yeni Havalimanı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan D. yönetimindeki 34 DM 3838 plakalı araç, yolda seyir halindeyken hava muhalefeti nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan lüks otomobil yol kenarında bulunan toprak alanda durabildi. Araçta bulunan BatuhanD. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonucu aydınlatma direği yol üzerine devrildi. Kaza sonrası yol kenarına devrilen araç, trafikte aksaklıklara neden oldu. Kaza mahalline gelen trafik polisleri, direk nedeniyle başka kaza yaşanmaması için önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Direk çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (VB- MB-
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