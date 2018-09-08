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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Lüks otomobilde 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi

Lüks otomobilde 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi

Narkotik köpeği Zeyna'nın arama yapması

Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri Lüks Otomobil 

-tepki vermesi
-bagajın kontrole dilmesi
-Metamfetamin paketleri

( VAN ) VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri lüks bir otomobilde narkotik köpeği ‘Zeyna’ ile birlikte yaptıkları aramada 5 kilo 178 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan lüks otomobilde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna’nın ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan spor çantası içerisine zulalanmış 5 paket halinde toplam 5 Kilo 178 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.T. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
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