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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lüks cip ile kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Lüks cip ile kaçak içki sevkiyatı polise takıldı

Araçta yapılan arama-tarama

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-Otomobilin ön, arka ve bagajındaki kolilerde kaçak içki şişeleri
-Detaylar

( İSTANBUL )- Eyüpsultan’da bir otomobilde 262 şişe kaçak içki ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Eyüpsultan’da, lüks bir otomobile düzenlenen baskında aracın bagaj ve koltuklarında koliler içerisinde 262 şişe kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesinde 26 Temmuz tarihinde bir araca kaçak içki yüklenerek sevkiyat yapıldığı ihbarını alan polis, çalışma başlatarak söz konusu bölgeye hareket etti. Operasyon kapsamında lüks bir cip içinde bandrol okuma cihazı (SICPA) ile yapılan kontrollerde bagaj ile ön ve arka koltuğunda bulunan kolilerde çeşitli markalara ait 262 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Polis içkileri koliler içerisinden tek tek çıkararak kontrol etti. Operasyonun ardından kaçak alkolle bağlantılı otomobil sürücüsü İsmail D. (45) ile İsmail D.(45) adlı 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon polis kamerasında yansıdı. Elde edilen operasyon görüntülerinde lüks bir cipin ön ve arka koltukları ile bagaj bölümüne kolilerle yüklenmiş içki şişeleri yer alıyor. Diğer yandan baskında gözaltına alınan 2 şüpheliye, ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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