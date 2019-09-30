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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lüks araç alev topuna döndü

Lüks araç alev topuna döndü

OLAY YERİNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÇEKİLEN YANGIN VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

( BARTIN ) BARTIN

Patlama Tehlikesi 


- Bartın’da seyir halinde alev alan lüks araç küle döndü. Bartın - Safranbolu yolu üzeri Bayıryüzü Köyü mevkiinde meydana gelen olayda Hayati Yağlı idaresindeki 74 AAG 103 plakalı lüks araç seyir halindeyken birden alev aldı. Sürücünün kendisini güçlükle dışarı attığı yangında otomobil tamamen yanarak kül oldu. Vatandaşlar patlama tehlikesine karşı yanan araca hiç bir müdahalede bulunamadı. İtfaiyenin olay yerine gelmesinin ardından söndürülen otomobil hurdaya döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-
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