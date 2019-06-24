Lübnan-Filistin Çalışma Grubu'ndan 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı - BEYRUT
Lübnan - Filistin Çalışma Grubu'ndan "Yüzyılın Anlaşması" uyarısı - BEYRUT
: - Lübnan - Filistin Çalışma Grubu'nun toplantı için bir araya gelmesi - Basın mensuplarının toplantı öncesi görüntü alması Lübnan - Filistin Çalışma Grubu, Arap ve İslam ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail - Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı uyardı.Lübnan Parlamentosundaki siyasi güçler ile ülkedeki Filistinli grupların temsilcilerinden oluşan Lübnan - Filistin Çalışma Grubu, "Yüzyılın Anlaşması" ve bölgeye yönelik yansımalarını ele almak üzere başkent Beyrut 'ta bir araya geldi.Lübnan - Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması bunun Filistin ve Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik tehditlerini ele aldıklarını belirtti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım