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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lübnan-Filistin Çalışma Grubu'ndan 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı - BEYRUT

Lübnan-Filistin Çalışma Grubu'ndan 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı - BEYRUT

Lübnan - Filistin Çalışma Grubu'ndan "Yüzyılın Anlaşması" uyarısı - BEYRUT

: - Lübnan - Filistin Çalışma Grubu'nun toplantı için bir araya gelmesi - Basın mensuplarının toplantı öncesi görüntü alması Lübnan - Filistin Çalışma Grubu, Arap ve İslam ülkelerini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail - Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı uyardı.Lübnan Parlamentosundaki siyasi güçler ile ülkedeki Filistinli grupların temsilcilerinden oluşan Lübnan - Filistin Çalışma Grubu, "Yüzyılın Anlaşması" ve bölgeye yönelik yansımalarını ele almak üzere başkent Beyrut 'ta bir araya geldi.Lübnan - Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması bunun Filistin ve Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik tehditlerini ele aldıklarını belirtti.

Mülteci Toplantı Yansıma Başkent İsrail 

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