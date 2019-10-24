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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler - İSTANBUL

Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler - İSTANBUL

- Bir grup Lübnan vatandaşının Saraçhane Parkı’nda bir araya gelmesi - Sloganların atılması - Lübnan Toplulukları Birliği Başkanı Samer Sakr'ın konuşmasıİSTANBUL(AA) - Fatih’te bir araya gelen Lübnan vatandaşı bir grup, ülkelerindeki hükümet karşıtı protestolara destek verdi.Arap Derneği ve Lübnan Toplulukları Birliği tarafından organize edilen etkinlikte, Lübnan vatandaşı bir grup Saraçhane Parkı’nda bir araya geldi. Ellerinde Lübnan bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, bir süre slogan attı.Grup adına açıklama yapan Lübnan Toplulukları Birliği Başkanı Samer Sakr, 30 yıldır kendilerine daha güzel bir hayat vadedildiğini ancak bunların hepsinin yalan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Bu oyunlara gelmeyiz artık. Biz Lübnanlılar, vatanımızı inşa etmeye hazırız, hepimiz biriz, kuzeyden güneye, Beyrut ve Bakaa, bizi hep Lübnan birleştiriyor, bayrağımız birleştiriyor. İktidar düşene kadar devam edeceğiz, bunu başaracağız, buradan ordumuzun başkanına, devrimcilerin korucusunu selamlıyoruz. Lübnan’daki devrim silahsız olacak, sadece sivil gösteriler devam edecek."

Devrimci Protesto Hükümet İktidar Hükümet Karşıtı 

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