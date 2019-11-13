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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lübnan'daki gösterilere 'Diriliş Ertuğrul' müziği damga vurdu - BEYRUT

Lübnan'daki gösterilere 'Diriliş Ertuğrul' müziği damga vurdu - BEYRUT

Lübnan'daki gösterilere "Diriliş Ertuğrul" müziği damga vurdu - BEYRUT - Lübnan'daki gösterilerden detaylar - Gösterilerde "Diriliş Ertuğrul" müziğinin çalınmasıBEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziği damga vurdu.

Politika Ekonomik Kriz Hükümet 

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