Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan’da parlamento oturumları süresiz ertelendi - Bankalar yeniden açıldı

- Lübnan’da parlamento oturumları süresiz ertelendi - Bankalar yeniden açıldı

Polisle göstericiler arasında çatışma

( BEYRUT ) - Lübnan’da parlamento oturumları süresiz ertelendi- Bankalar yeniden açıldı BEYRUT

Çatışma Güvenlik Güçleri Yurt Dışı Hükümet Parlamento 


- Lübnan’da protestocular tarafından kuşatılan parlamentoda oturumların süresiz olarak ertelendiği duyuruldu. Lübnan’da hükümete tepki olarak başlayan gösteriler 34. gününde devam ediyor. Protestocular, bugün başkent Beyrut’ta bulunan parlamento binasında oturum düzenlenmesini engellemek amacıyla binaya giden tüm yolları kapatırken, güvenlik güçleri parlamento önünde toplanan protestocuları dağıtmak için silah kullandı. Parlamento binasından uzaklaşmaları için uyarılan protestocular, “Dışarı, dışarı” sloganları attı. Parlamento ise yeterli çoğunluk sağlanamadığı için oturumun süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
Protestocular kararı dans ederek kutladı. Bankalar yeniden açıldı Öte yandan bir haftadır kapalı olan bankalar yeniden açılırken, vatandaşlara döviz çekme ve yurt dışına para gönderme konusunda kısıtlamalar getirildi.
Pazar günü Bankalar Birliği, haftalık bin dolar çekilebileceği konusunda bir limit belirlemesine rağmen bazı şubelerde vatandaşlar sadece 300 dolar çekebildi. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, 11 Kasım’da yaptığı açıklamada önemli yasa tasarılarını görüşmek üzere 19 Kasım’da parlamentonun toplanacağını bildirmişti. Sivil toplum kuruluşları da parlamentoda oturum düzenlenmesini engellemek için parlamento binasının önünde eylem yapma çağrısında bulunmuştu. Lübnan’da gösteriler, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı Whatsapp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim’de başlamıştı. Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan gösterilerin ardından Başbakan Saad el-Hariri 29 Ekim’de istifa etmişti. (AB-AŞ-D)
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı