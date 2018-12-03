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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan’da Mülteci Kampında Yangın: 2 Ölü

- Lübnan’da Mülteci Kampında Yangın: 2 Ölü

yangın görüntüleri

( BEYRUT ) - Lübnan’da mülteci kampında yangın: 2 ölü BEYRUT

İç Savaş Mülteci Elektrik Kaçağı Mülteci Kampı Sivil Savunma 


- Lübnan’da bir mülteci kampında çıkan yangında biri çocuk 2 Suriyeli hayatını kaybetti. Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’nde bulunan Eyemmune kasabasındaki bir mülteci kampında yangın çıktı. Çıkan yangında biri çocuk 2 Suriyeli mülteci hayatını kaybederken, kampta bulunan 70 çadırdan 23’ünün yandığı belirtildi. Olay yerine sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının soba veya elektrik kaçağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana Lübnan'daki kamplarda yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.
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