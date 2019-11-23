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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
LPG yüklü tanker devrildi - VAN

LPG yüklü tanker devrildi - VAN

- LPG yüklü tankerin devrilmesi - Kaza yerinden genel görüntüler - Trafik ekiplerinden görüntüler - Sürücü Faruk Canyaşar'ın açıklaması Van 'da LPG yüklü tanker devrildiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, LPG yüklü tanker devrildi. Van - Erciş kara yolunda, Faruk Canyaşar idaresindeki 61 K 5823 plakalı tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kaza yerine gelen polis ekipleri, olası bir patlamaya karşı güvenlik önlemi alarak yolu tek taraflı trafiğe kapattı.Belediye itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.Sürücü Canyaşar, yaptığı açıklamada, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrildiğini belirterek, "Şu anda arabamızda herhangi bir patlama ya da yanma olasılığı yok. Ben de iyiyim, çok şükür. İzmit'ten Hakkari'ye doğru gidiyordum." dedi.

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Direksiyon 

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