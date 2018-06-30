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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
LPG'li otomobile benzin koydu, araç alev alev yandı

LPG'li otomobile benzin koydu, araç alev alev yandı

Olay yerinden görüntü

Benzin 

-Yanan araçtan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde LPG’si biten ve sürücünün benzin doldurması sırasında tutuşan otomobil alev alev yandı. Olay Kartepe Köseköy Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Ali A. isimli sürücü idaresinde 77 EU 524 plakalı otomobilin hareket halinde yakıtı bitti. Sürücünün, LPG’si biten araca benzin doldurmak istediği esnada ise yangın çıktı. Bir anda aracını alevler saran sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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