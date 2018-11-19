Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
LPG deposunda uyuşturucu bulundu - VAN

LPG deposunda uyuşturucu bulundu - VAN



- Araçta arama yapılaması - Uyuşturucunun çıkarılması LPG deposunda uyuşturucu bulundu - Van 'da ticari taksinin LPG deposunda 23 kilo 90 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde ticari taksinin LPG deposunda 23 kilo 90 gram eroin bulundu.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan Y.K'nın kullandığı ticari takside arama yaptı.Narkotik köpeği "Lisa"nın kullanıldığı aramada, aracın LPG deposuna gizlenmiş 45 paket halinde 23 kilo 90 gram eroin bulundu.Sürücü Y.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Ticari Taksi Uyuşturucu Eroin 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Yüzleri Kısa Sürede Bu Hale GeldiYüzleri Kısa Sürede Bu Hale Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı