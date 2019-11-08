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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
LÖSEV'liler, Beşiktaş'ta maskeli farkındalık yürüyüşü yaptı - İSTANBUL

LÖSEV'liler, Beşiktaş'ta maskeli farkındalık yürüyüşü yaptı - İSTANBUL

- LÖSEV gönüllüleri, çocuklar ve ailelerin maske takarak katıldıkları kortejden görüntüler - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın konuşması - Katılımcılardan görüntüler - Şarkıcı Gökçe'nin konserinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar haftası kapsamında, lösemili çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla kortej oluşturan LÖSEV gönüllüleri, çocuklar ve aileler maskelerini takarak yürüyüş yaptı.Levent ışıklarda toplanan ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen maskeli farkındalık yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.
Sokaklarda, caddelerde farkındalık oluşturmak için bir araya gelen maskeli LÖSEV gönüllüleri, çocuklar ve aileler Levent'teki LÖSEV Vakfı önüne kadar yürüdü.Burada konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, LÖSEV Parkı adıyla güncellenen alanda, Lösemi hastası çocuklarla bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yerel yönetimlerinin amaçlarından biri de bu projeleri geliştirmektir. Değerli LÖSEV başkanımızla daha büyük projeler geliştireceğiz. Beşiktaş Belediyesi olarak plaketi ve çiçeği dün kaldırdık. Gittiğimiz yerlerde çiçek ve plaket yerine TEMA adına fidan bağışında bulunuyoruz ki ormanlarımız çoğalsın diye. Eğer burayla ilgili bir şey yapılacaksa mutlaka LÖSEV çikolatalarımızı hediye ediyoruz" dedi.
Programın sonunda şarkıcı Gökçe alanda bulunanlara konser verdi.

Farkındalık Şarkıcı Sosyal Hayat 

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