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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
LÖSEV çocukları gökyüzünden İstanbul’u seyretti

LÖSEV çocukları gökyüzünden İstanbul’u seyretti

çocuklardan görüntü

Kanser Tedavisi Sofya Farkındalık Gökyüzü Helikopter 

-helikopter ile havalanmaları
-manzarayı izlemeleri
-röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 18. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında LÖSEV çocukları helikopter turu ile İstanbul’un turistik, tarihi ve doğal mekânlarını görme fırsatı yakaladı. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Kaan Air’in ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, lösemi ve kanser tedavisini tamamlamış çocuklar helikopter hangarında gezerek helikopterler ile ilgili bilgi aldı. Ardından helikoptere binen 10 çocuğun heyecanı yüzlerine yansıdı. LÖSEV’in 'Gerçek Kahramanlar' olarak nitelendirdiği lösemi ve kanser tedavisi tamamlanmış ve tedavisi devam eden çocuklar İstanbul’u gökyüzünden seyretme hayallerini gerçekleştirdi. LÖSEV çocukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden İstanbul Boğazı'na, Dolmabahçe Sarayı'dan Kız Kulesi'ne, Ayasofya'dan Sultanahmet Camisi'ne İstanbul’un turistik ve tarihi yerlerini gökyüzünden seyretme fırsatı yakaladı. Lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaan Air Satış ve Pazarlama Müdürü Tuba Oğuz, “Bu projeye başlarken beş tane çocuğun dileğinin uçmak olduğunu öğrenerek başladık. Kanserli çocukların tedavisinde moral ve motivasyonun farkındalığını artırmak adına kendi payımıza düşenleri yaparak bu projede yer aldık. Bugün bu etkinlikte, tedavi olmuş iyileşmiş çocuklar yer aldı. Benzeri projelerde yer almaya devam edeceğiz” dedi.
Etkinlikte konuşan LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Neslihan Çelik ise Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Bu hafta kapsamında çocuklarımıza moral sağlamak amacıyla helikopter turu yaptırdık. Buradaki çocuklar iyileşmiş çocuklar, kanseri yenmiş çocuklar. Kanseri yenmiş çocuklarımıza kahraman gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.

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