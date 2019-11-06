Lösemili çocuklar moral etkinliğinde buluştu

-Ailelerden görüntü

-Bando takımından görüntü

-Oyunlardan görüntü

-Rahime Atlı röportaj

-Hülya Özer röportaj

-Ahmet Altınok röportaj

-Selma Barut röportaj

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Hastalıkları Hastanesi hematoloji bölümünde tedavi gören lösemi hastası çocuklar, kendileri için düzenlenen moral etkinliğinde gönüllerince eğlendi. DÜ Çocuk Hastalıkları Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören lösemi hastası çocuklar 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle DÜ Kalp Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Etkinliğe, lösemili çocuklar, Hastaneler Başhemşiresi ve Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Söker, hastane çalışanları ve hasta yakınları katıldı.

Etkinlik bando ekibinin sahne almasıyla başladı.

Doyasıya oynayan çocuklar, daha sonra tiyatro gösterimini izleyerek pasta kesti. Katılımcılar farkındalık oluşturmak için maske takarak bilinçlendirme mesajı verdi. Hastaneler Başhemşiresi ve Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yeni bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.



Atlı, "Bu etkinliğimizde DÜ Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmen ve öğrencileriyle, tiyatro gurubu, bando takımı ve palyaçolarla birlikte etkinliği düzenledik. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçlıyor, hepimiz maske takarak onların iyileşmelerinde katkıda bulunabileceğini topluma göstermek amacıyla farkındalık oluşturduk. Hem oyuncular, hem çocuklar hem de aileler hep birlikte maske taktık. Maskemi takarım keyfime bakarım diyoruz, tüm çocuklarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz" dedi.

"Etkinlikler tedaviyi başarıya götürüyor" DÜ Çocuk Hematoloji Bilimi öğretim üyesi Dr. Hülya Özer ise, bu tür etkinliklerin lösemili çocukların tedavilerini başarılı etkilediğini söyledi.



Özer, "Lösemi tedavileri çok ağır süren kronik hastalık gurubunda geçiyor, uzun süren tedavi çocukların okullarından, arkadaşlarından uzak kalmalarına ve sürekli hastane ortamında bulunmaları onların moralinin düşmesine neden oluyor. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunuyor, moral ve motivasyon yüksek olunca tedavi başarımızda çok güzel etkileniyor” diye konuştu.

Lösemi hastası Ahmet Altınok, bu tür etkinlikleri sevdiğini söyledi.



Altınok, “Oynadım, dans ettim, hem de nasıl güzeldi. Eğlencelerin olduğu yerleri seviyorum, güzel yerlere gitmek ve temiz hava almak istiyorum” şeklinde konuştu.

Lösemi hastası Yusuf Barut’un annesi Selma Barut ise etkinliklerin güzel olduğunu morallerinin yerine gelmesi için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini kaydederek çocukların hem eğlendiğini hem de oynadığını söyledi.







loading...