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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Lösemili çocuklar için maske takıp pazar yerinde dolaştılar

Lösemili çocuklar için maske takıp pazar yerinde dolaştılar

PAZAR YERİNDE MASKE İLE DOLAŞAN ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİLERİN SLOGANI, ÖĞRENCİLER İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Rehber Öğretmen Farkındalık Sınıf Öğretmeni Semt Pazarı Öğrenciler 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle öğrenciler maske taktı. Tavşanlı ilçesi 3 Eylül İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklara moral olması için maske takarak semt pazarında dolaştılar ve Lösev tanıtım broşürü dağıttılar. Okul Müdürü Zekai Kara, sınıf öğretmeni Nilay Akgül ve rehber öğretmen Betül Özkan eşliğinde pazar yerini dolaşan öğrenciler Lösemiye dikkat çeken dövizler de taşıdılar. Çocuklar hep bir ağızdan "maskemi takarım farkındalık yaparım" diye slogan attılar. Okulda ayrıca toplanan paralar ile Lösemili Çocuklar Vakfına bağışta bulunuldu.
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