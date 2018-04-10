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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Lösemi hastası Ayaz'ın hayalini gerçekleştirdiler - ADANA

Lösemi hastası Ayaz'ın hayalini gerçekleştirdiler - ADANA

- Ayaz'ın polis aracıyla Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi - Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın çocuğu karşılaması - Ayaz'ın telsizle anons etmesi - Ayaz'a çeşitli hediyelerin verilmesi - Ayaz'ın konuşması - Emniyet Müdürü Yıldız'ın açıklamalarıLösemi hastası Ayaz'ın hayali gerçekleşti - Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, büyüdüğünde polis olmak isteyen lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz Atalay'ı makamına davet ederek, üniforma, polis tanıtım kartı ve bisiklet hediye etti - Emniyet Müdürü Yıldız: - "Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için 7/24 mücadele etmekte. Ayaz gibi kardeşlerimizin, o çocuk yüreklerin, doğal, samimi ve saf duyguları bizlere çok büyük bir güç veriyor"ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, büyüdüğünde polis olmak isteyen lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz Atalay'ın hayalini gerçekleştirdi.Yaklaşık 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan ve özel bir hastanede tedavisi devam eden Atalay'ın büyüdüğünde polis olmak istediğini öğrenen Yıldız, onu hayalini kurduğu meslekle tanıştırmak için makamına davet etti.Atalay, davet üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polislerce hastaneden alınarak ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Makamda gerçekleşen buluşmada Atalay'a kanserle mücadelesinde destek veren ve oğlunu da aynı hastalıktan kaybeden gazeteci Kemal Yücel de yer aldı. - "Kötülerle, uyuşturucuyla mücadele edin" anonsuYıldız, ziyaret sırasında Atalay'a polis tanıtım kartı, üniforma, oyuncak araba ve bisiklet hediye etti.Bu arada, lösemi hastası Atalay, İl Emniyet Müdürünün telsizinden, "Kötülerle, uyuşturucuyla mücadele edin" şeklinde anons yaptı.Atalay, gazetecilerin soruları üzerine, "Polisleri çok seviyorum, onlar bizim için var." diye konuştu.
Emniyet Müdürü Yıldız da Ayaz'ın kanserle mücadele ederken diğer hasta çocuklara moral verdiğini ve polislere karşı büyük bir sevgi beslediğini öğrenmesi üzerine tebrik etmek için makamına davet ettiğini belirterek, şöyle devam etti:"Ayaz, 10 Nisan münasebetiyle Adana Emniyet Müdürü olarak, 'kötülerle, suçlularla ve uyuşturucuyla mücadele edin' talimatını verdi. Biz onun emirlerini harfiyen uygulayacağız. Onun da ifade ettiği gibi polisler vatandaşlar için var. Teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için 7/24 mücadele etmekte. Ayaz gibi kardeşlerimizin, o çocuk yüreklerin, doğal, samimi ve saf duyguları bizlere çok büyük bir güç veriyor. Bizleri ziyaret ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz."

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