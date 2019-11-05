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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Lösemi hastalarına destek vermek için maskeyle haber sundu - EDİRNE

Lösemi hastalarına destek vermek için maskeyle haber sundu - EDİRNE

- Edirne Televizyonu haber spikeri Seyide Esen'in maske takarak haber sunma görüntüsü - Esen'in çalışma görüntüleri - Esen ile röportajEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir yerel televizyonun ana haber sunucusu lösemili çocuklara destek olmak ve hastalığa dikkat çekmek için bülteni "tıbbi maske" takarak sundu. Edirne Televizyonu haber spikeri Seyide Esen, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında tıbbi maske takarak ekrana çıktı.Lösemili çocuklarla ilgili bir haberin sunumu sırasında tıbbi maskeyi takan spiker, bir süre bülteni bu şekilde devam ettirdi.Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 'de 22 yıldır gazetecilik yaptığını belirtti.
Haber sunumu sırasında, maske takarak Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek istediğini belirten Esen, farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Yapılan haberlerin löseminin bilinirliğini artırarak, hastalığın tedavisine katkı sağladığını ifade eden Esen, "Lösemili Çocuklar Haftası'nın bu yılki sloganı 'Maskemi takarım farkındalık yaratırım' olarak belirlendi. Ben de yürüyüş haberinin sunumu sırasında maskemi takarak farkındalık oluşturmak istedim. Onlara her zaman destek olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Lösemili çocuklara her zaman umut olalım. Bu hareketle Edirne lilerin dikkatini bu konuya çekmek istedim." dedi.
Esen, haber sonrası birçok seyirciden olumlu tepkiler aldıklarını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Televizyon A Haber Muhabir Spike Farkındalık 

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