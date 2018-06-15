- Los Angeles’da bayram sevinci



- ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bir araya gelip bayramlaştı. Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde yaşayan Türkler, sabahın erken saatlerinde Bayram Namazı ve bayramlaşma için bir araya geldi. Camide kılınan Bayram Namazı öncesi ve sonrasında bayramların önemi ve bir tatil olarak değil toplumu bir araya getiren vesileler olarak görülmesi gerektiği ifade edildi. Kentteki Boğaziçi Cami’nin imamı Ömer Faruk Yılmaz İhlas Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada, “Peygamber Efendimiz (S.A.V) Hadisi Şeriflerinde ümmetin birlikte olmasından çok bahseder. Bizde burada Müslüman kardeşlerimizi, özellikle Türk toplumunu bir arada bulundurmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Müslümanların arasındaki iletişimin artması için böyle günlerin birer fırsat olduğunu vurgulayan Yılmaz, “ Bayram günleri özellikle bayram namazından sonra kahvaltılar düzenliyoruz ki toplum bir araya gelsin, kaynaşma burada devam etsin” dedi.

Bayram namazına katılanlar, namazdan sonra caminin bahçesinde, gönüllüler tarafından hazırlanan ve ikram edilenler ile birlikte kahvaltılarını ettiler.

