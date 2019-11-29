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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Londra Köprüsü'nde silah sesleri - Köprü trafiğe kapatıldı

- Londra Köprüsü'nde silah sesleri - Köprü trafiğe kapatıldı

Köprüden detay

( LONDRA ) - Londra Köprüsü'nde silah sesleri- Köprü trafiğe kapatıldı LONDRA

İngiltere Polis Polis Ekipleri 


- İngiltere'de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı. İngiltere'de bulunan Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.
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