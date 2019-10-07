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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Londra'daki işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı

Londra'daki işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındı

- Eylemcilerden görüntüler - Polisin gözaltına alması - Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde yaptığı işgal eylemlerinde 217 kişi gözaltına alındıLONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da çevrecilerin işgal eylemleri devam ederken, 217 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'de hükümetin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini isteyen Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubunun Londra'nın bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başladığı işgal eylemleri sürüyor.İklim değişikliyle mücadelede acil durum ilan edilmesi çağrısı yapan grup üyelerinden bazıları kendilerini araçlara zincirlerken, bazıları da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu yolu kapatarak oturma eylemi düzenliyor.Ağırlıklı olarak bakanlıklar ve parlamentonun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yolları ve köprüleri trafiğe kapatan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.Polisten yapılan açıklamada, şu ana kadar en az 217 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, 2 hafta süreceği duyurulan gösterilerde bu sayının daha da artması bekleniyor.Extinction Rebellion grubu, nisan ayında da günlerce süren işgal eylemleri düzenlemiş ve gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.Bu kez önlem alan polis, cumartesi günü eylemlerde kullanılacak malzemelerin bulunduğu bir binaya operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.Londra polisi, protestolara müdahale etmek için binlerce güvenlik personelinin görevlendirileceğini ve yasaları ihlal eden kişilerin, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerine katılsalar bile gözaltına alınacaklarını duyurmuştu.

İngiltere İklim Değişikliği Oturma Eylemi Sivil İtaatsizlik Parlamento 

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