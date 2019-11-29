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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Londra'da bıçaklı saldırı alarmı

- Londra'da bıçaklı saldırı alarmı

Köprüden görüntü

İngiltere Kordon Bıçaklı Saldırı Başkent Saldırı 

-detay

( LONDRA ) LONDRA

- Londra polisi, Londra Köprüsü’nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi. İngiltere’nin başkenti Londra’da, Londra Köprüsü’nde silah sesleri duyuldu. Londra polisi, Londra Köprüsü’nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi. Polis, Londra Köprüsü’nü emniyet kordonuna aldı, olay yerinden sivil halk koşarak uzaklaştı. Metropolitan Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adam gözaltına alındı ve birkaç kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi. Görgü tanıkları, köprünün güney tarafında öğleden sonra kısa bir süre sonra birkaç kişinin kavga ettiğini ifade etti.

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