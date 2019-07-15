- Londra'da 15 Temmuz gösterisi



- İngiltere’nin başkenti Londra'da 15 Temmuz anma günü etkinlikleri kapsamında “flash mob” etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz anma programı kapsamında Türkiye saati ile saat 18.00'da Londra'da olarak “flash mob” etkinliği düzenlendi.

Gösteri çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

