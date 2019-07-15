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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Londra'da 15 Temmuz gösterisi

- Londra'da 15 Temmuz gösterisi

Etkinlik görüntüleri

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere İletişim Başkent 


- İngiltere’nin başkenti Londra'da 15 Temmuz anma günü etkinlikleri kapsamında “flash mob” etkinliği düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz anma programı kapsamında Türkiye saati ile saat 18.00'da Londra'da olarak “flash mob” etkinliği düzenlendi.
Gösteri çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.
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