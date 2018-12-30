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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Lokantacılar ve fırıncılardan örnek davranış

Lokantacılar ve fırıncılardan örnek davranış

Karda ekmeklerin taşınması

Kar Kalınlığı Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları Fırıncılar 

-Ekmeklerin dağıtılması
-Ekmekleri yiyen sokak hayvanları
-Aykut Dürüst ile röp
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-Edremit ftp de...

( BALIKESİR - ÖZEL)- Kazdağlarında kar nedeniyle aç kalan hayvanlar için yiyecek bıraktılar BALIKESİR - Balıkesir’in Edremit ilçesinde Lokantacılar ve Fırıncılar Odası yetkilileri üyelerinden topladıkları 500 adet ekmeği dilimleyerek Kazdağlarında yaşayan ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmaktan zorluk çeken hayvanlara ulaştırdılar. Kazdağlarında kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken bölgede yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanır hale geldi. Edremit Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Aykut Dürüst başlattığı kampanya ile üyelerinden 500 adet somun ekmek alarak hayvanların sıkça yaşadığı ve yiyecek bulmakta güçlük çektiği 50 noktaya ulaştırdı. 3 gün boyunca üyelerinden topladığı ekmekleri dağda yaşayan hayvanlara ulaştıran ve onları aç kalmaktan kurtaran Başkan Aykut Dürüst “Biz öğle bir mesleğin temsilcileriyiz ki sabahın ilk ışıkları ile başlayan zor bir mesleğin üyeleriyiz. Biz insanları doyuruyoruz ama böyle bir zamanda, iki gündür bunu yapıyoruz. Böyle karlı ve soğuk bir havada Kazdağları Hanlar mevkinde aç kalan hayvanlara 50 ayrı noktada yemek bırakma kararı aldık. Çünkü bunlarda canlı. Bunların şimdi yiyecek bulamayacağını düşündük. Böyle bir uygulama yaptık Edremit Lokantacılar Odası olarak. Tüm vatandaşlarımızı nerede olursa olsun sokak hayvanlarına bu dönemde yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

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