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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lojmanda çıkan yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Lojmanda çıkan yangında Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Yangın yerinde Kur'an-ı Kerim'den görüntü

Cami İmamı 

-Yanan evden dış planlarda görüntü
-Yanan evden iç plan görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Çivril ilçesindeki bir caminin lojmanında çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, ev de yaşanan bir mucizede ise Kur’an-ı Kerim yanmadı. Çivril ilçesine bağlı Belence Mahallesinde cami imamı tarafından kullanılan evde çıkan yangında ev tamamen küle dönerken, evde sadece Kur'an-ı Kerim sağlam kaldı. Olay, Çivril ilçesi Belence Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde cami imamı ve annesinin evde bulunduğu sırada evin çatısında yangın çıktı. Evin ahşap çatısında başlayan ve bir anda büyüyen yangına mahalle sakinleri ve cami imamı Yusuf Ayhan müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Köyde bulunan orman yangın tankerleri ve vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangın sonrası lojman ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri tarafından olay yerine gelen çağrılan itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından evde yaptığı incelemede, yangının çatıdaki elektrik kablolarının aşırı ısınmasından çıkmış olabileceğini belirterek evin tamamen yanmasına rağmen bir tek Kuran-ı Kerim’in yanmadığını ifade ettiler. Yangın sonrası bulunduğu yerden alınan Kuran-ı Kerim ev sahibine teslim edildi. (BÇ-GC-
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