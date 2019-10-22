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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Liselilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Liselilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yaralı öğrenciler

Lise Öğrenci Bıçaklı Kavga Öğrenciler 

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( SİVAS )- Sivas’ta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada kalbinden yaralanan bir öğrenci hayatını kaybetti SİVAS

- Sivas’ta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada kalbinden yaralanan bir öğrenci hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Mevlana Mahallesi’nde bulunan Ethembey Parkı’nda meydana geldi. Poliste de kaydı bulunan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16) ile Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A (16) ve Emre Aslıvar (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. bıçakla Ö.A.’yı kolundan yaralayıp Emre Aslıvar’ın kalbine sapladı. Yaralı öğrenciler ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslıvar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.A’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sonrası kaçan B.K.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.
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