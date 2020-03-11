Liseli öğrenciler kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti

-BİSİKLETİN ELEKTRİKLE ÇALIŞMASINDAN GÖRÜNTÜ

-BİSİKLETİN ELEKTRİK ÜRETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-BİSİKLETİ İNCELEYENLERDEN GÖRÜNTÜ

-BİSİKLETİ TASARLAYAN YUSUF KARA VE YILMAZ ÖNDER CANBAZ RÖPORTAJ



( BURSA - ÖZEL)- Bu bisiklet frene basınca elektrik üretiyor BURSA



- Liseli öğrencilerin tasarladığı elektrikli bisiklet kendi kendini şarj edebiliyor. TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi", Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı. Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarını kapsayan 12 alanda toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Balıkesir Edremit Fennur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Kara ve Yılmaz Önder Canbaz, tasarladıkları elektrikli bisikletle yarışmaya katıldı.

Elektrikli bisiklet fren yaptığı esnada kendini şarj edebiliyor. Öğrenciler elektrikli bisikletle yolculuk etme imkânı sunarken, aynı zamanda şarj meselesini ortadan kaldırdı. Bisiklete yerleştirilen sistem, fren yapınca elektrik üretiyor. Projelerini tanıtan öğrencilerin elektrikli bisikleti büyük takdir topladı. Geliştirdikleri projeyi anlatan öğrenciler, "Hem bizi ekonomik açıdan yormayacak, hem de çevreyi kirletmeyecek bir teknoloji geliştirmek istedik. Kendi kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet geliştirdik. Elektrikle yol alma imkânı sunan bisiklet, fren yaptığınızda kendini şarj edebiliyor. Bu teknoloji geliştirilip daha performanslı elektrikli bisikletler üretilebilir" dedi.





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