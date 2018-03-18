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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Liseli gençlerin 'defans robotu' dünya şampiyonasına katılacak - AYDIN

Liseli gençlerin 'defans robotu' dünya şampiyonasına katılacak - AYDIN

Liseli gençlerin "defans robotu" dünya şampiyonasına katılacak - AYDIN - Robotun tanıtılmasından arşiv görüntü - Öğrencilerin yarışmadan sonraki mesajıLiseli gençlerin "defans robotu" dünya şampiyonasına katılacak - Aydın 'da 14 lise öğrencisinden oluşan takım, Çin'de yapılan robot yarışmasında dereceye girerek ABD’deki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı - Takım, başarılarını Çanakkale şehitleri ve Afrin'deki Mehmetçiğe armağan ettiAYDIN (AA) - Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünün lise öğrencilerinden oluşturduğu "rOctopus 7134" takımı, Çin'de yapılan FİRST Robotics Competition (FRC) robot yarışmasında dereceye girerek ABD’de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 14 öğrencinin yer aldığı "rOctopus 7134" takımının Çin’deki FRC robot yarışmasında "Rookie All Star" ödülünü kazandığını söyledi.

Aydın 'da ilk kez böyle bir takım kurulduğuna dikkati çeken Çandıroğlu, öğrencilerin bu ödülle 18 - 21 Nisan tarihinde ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını ifade etti.
Çok mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Çandıroğlu, "İnanıyorum ki bu çalışma diğer öğrencilerimiz için de örnek teşkil edecektir. Bugün hem Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü hem de Afrin harekatında başarıya ulaştık. Gerçekten muhteşem bir pazar yaşıyoruz. Öğrencilerimiz bundan sonra ABD'deki yarışmada mücadele edecektir. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.Yarışmanın ardından bir video kaydı yapan öğrenciler, "Başarımızı Çanakkale şehitlerimize ve Afrin’deki Mehmetçiğimize armağan ediyoruz. Bu sancak düşmez. Bu bayrak inmez." mesajı verdi.Yarışmaya katılan 46 takım arasından 2 takımla ittifak kuran Türk takımının, tasarladığı "defans robotu" ile rakip takımların oyununu engellemeyi başardığı belirtildi.

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