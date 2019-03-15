Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Liseli gençlerden anlamlı etkinlik

Liseli gençlerden anlamlı etkinlik

Saçların kesilmesi

Kanser Tedavisi Farkındalık Lösemi Hastası Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Okul bahçesi detay
-Öğrenciyle röp
-Alper türedi röp

( İSTANBUL )- 30 öğrenci, lösemi hastası çocuklara destek için saçlarını kazıttı İSTANBUL

- Maltepe’de bir lisede okuyan 30 öğrenci, lösemiye dikkat çekmek ve lösemi hastası çocuklara destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı. Oyuncu Alper Türedi de etkinliğe katılarak, gençlerin saçlarını tıraş etti. Maltepe’de Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Lisede okuyan 30 genç, lösemi hastalarına moral vermek ve destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı. Gençler saçlarını kazıtarak, lösemi hastası olup da saçlarını kaybeden çocuklar için farkındalık oluşturmayı da amaçladı. Okulda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gençler, hep beraber sırasıyla saçlarını kazıttı. ‘Mutluluk almakla değil vermekle olur’ diyen liseli gençler, gerçekleştirdikleri bu anlamlı etkinlikle adeta yüreklere dokundular. Gençler saçlarını kestirdikten sonra okul bahçesine panolar koyarak, burada lösemi hastası olan bazı çocukların fotoğraflarını sergilediler. Okuduğu lisede bu etkinliğin gerçekleştirilmesi için okul arkadaşlarını organize eden okul başkanı Yusuf Demirci, okulunun bu etkinliğe ev sahipliği yapmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirtti.
Demirci; “Amacımız lösemili çocuklara moral ve destek vermektir. Onlarla eşit olduğumuzu, onlarla aynı dünyada yaşadığımızı onların bizden hiçbir şekilde farklı olmadığını göstermektir. İlham kaynağı olabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Liseli gençlerin imza attığı bu anlamlı etkinliğe oyuncu Alper Türedi de katılarak destek verdi. Gençlerin saçlarını makine ile tıraş eden Türedi; “Her lise ve üniversitede yaptığımız gibi burada da biz buradan da davet aldık, burada sunum yaptık. Bizim sunumumuzdan etkilenen arkadaşlarım kanser tedavisi görüp, tedavinin yan etkilerinden dolayı saçları dökülen kardeşlerine destek olabilmek, farkındalık yaratabilmek ve ‘biz sizi anlıyoruz’ mesajı verebilmek içi 30 öğrenci saçlarını kazıtma kararı aldılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Baya bir farkındalık olacak” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı